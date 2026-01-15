Скидки
Бавария Мюнхен — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Баскетбол

Результаты игрового дня НБА 15 января

В ночь с 14 на 15 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли семь матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 15 января:

«Индиана Пэйсерс» — «Торонто Рэпторс» — 101:115;
«Филадельфия Сиксерс» — «Кливленд Кавальерс» — 107:133;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Бруклин Нетс» — 116:113;
«Чикаго Буллз» — «Юта Джаз» — 128:126;
«Даллас Маверикс» — «Денвер Наггетс» — 109:118;
«Сакраменто Кингз» — «Нью-Йорк Никс» — 112:101;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Вашингтон Уизардс» — 119:105.

