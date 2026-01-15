В ночь с 14 на 15 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли семь матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 15 января:

«Индиана Пэйсерс» — «Торонто Рэпторс» — 101:115;

«Филадельфия Сиксерс» — «Кливленд Кавальерс» — 107:133;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Бруклин Нетс» — 116:113;

«Чикаго Буллз» — «Юта Джаз» — 128:126;

«Даллас Маверикс» — «Денвер Наггетс» — 109:118;

«Сакраменто Кингз» — «Нью-Йорк Никс» — 112:101;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Вашингтон Уизардс» — 119:105.

