Главная Баскетбол Новости

Портал из США поставил оценку Дёмину после поражения в матче с «Пеликанс»

Портал из США поставил оценку Дёмину после поражения в матче с «Пеликанс»
Комментарии

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» за матч регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс». Подопечные Жорди Фернандеса потерпели поражение со счётом 113:116.

НБА — регулярный чемпионат
15 января 2026, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
116 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 34, Уильямсон - 25, Мисси - 12, Бей - 12, Маткович - 8, Фирс - 7, Пул - 7, Макгауэнс - 5, Куин - 4, Хоукинс - 2, Джордан, Пиви, Александер, Луни
Бруклин Нетс: Портер - 20, Дёмин - 17, Пауэлл - 16, Томас - 16, Шарп - 15, Клэкстон - 10, Клауни - 6, Вульф - 5, Траоре - 5, Мэнн - 3, Мартин, Уилсон

Россиянин Егор Дёмин («Бруклин») получил оценку B (хорошее выступление). В этой встрече он набрал 17 очков и сделал пять результативных передач.

«Дёмин отлично справился с бросками из-за трёхочковой дуги, и на данном этапе соперникам, похоже, уже стоит относиться к его броску с большим уважением. Егор, пропустивший матч с «Даллас Маверикс» (105:113) по решению клуба из-за проблем с подошвенной фасцией, выглядел уверенно с мячом в руках, аккуратно распоряжаясь владениями и регулярно находя партнёров точными передачами», — говорится в материале Филлипс-Китона.

