Портал из США поставил оценку Дёмину после поражения в матче с «Пеликанс»

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» за матч регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс». Подопечные Жорди Фернандеса потерпели поражение со счётом 113:116.

Россиянин Егор Дёмин («Бруклин») получил оценку B (хорошее выступление). В этой встрече он набрал 17 очков и сделал пять результативных передач.

«Дёмин отлично справился с бросками из-за трёхочковой дуги, и на данном этапе соперникам, похоже, уже стоит относиться к его броску с большим уважением. Егор, пропустивший матч с «Даллас Маверикс» (105:113) по решению клуба из-за проблем с подошвенной фасцией, выглядел уверенно с мячом в руках, аккуратно распоряжаясь владениями и регулярно находя партнёров точными передачами», — говорится в материале Филлипс-Китона.

Главные новости дня: