Рейтинг новичков НБА на 15 января. Егор Дёмин улучшил положение на два места

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала обновлённый список 10 игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026. Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поднялся на седьмую позицию рейтинга, улучшив своё положение на две строчки по сравнению с предыдущим обновлением.

Лучшие новички НБА на 15 января:

1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).

2. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).

3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).

4. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).

5. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).

6. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»).

7. Eгор Дёмин («Бруклин Нетс»).

8. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан»).

9. Калеб Лав («Портленд Трэйл Блэйзерс»).

10. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).

