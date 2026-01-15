Рейтинг новичков НБА на 15 января. Егор Дёмин улучшил положение на два места

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала обновлённый список 10 игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026. Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поднялся на седьмую позицию рейтинга, улучшив своё положение на две строчки по сравнению с предыдущим обновлением.
Лучшие новички НБА на 15 января:
1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
2. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).
3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
4. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).
5. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).
6. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»).
7. Eгор Дёмин («Бруклин Нетс»).
8. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан»).
9. Калеб Лав («Портленд Трэйл Блэйзерс»).
10. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).