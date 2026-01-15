Скидки
Париж Баскетбол — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Сергей Козин высказался о победе «Пари НН» в матче с «Зенитом»

Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 99:89 (18:13, 27:21, 27:28, 27:27) в пользу нижегородцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
89 : 99
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Рэндольф - 18, Мартюк - 12, Емченко - 11, Фрейзер - 10, Жбанов - 9, Шаманич - 9, Роберсон - 7, Узинский - 6, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Карасёв - 2, Кривых
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 28, Лукач - 20, Платонов - 13, Хоменко - 9, Бабурин - 9, Хвостов - 8, Попов - 8, Карпенков - 2, Хантер - 2, Буринский, Шендеров, Зоткин

«Наконец-то у нас вернулись ребята, которые пропустили последние игры из-за болезни. Да, уже была игра с «Уралмашем», все были сконцентрированы, но тогда был определённый спад. Во многих играх мы не забрасывали броски, которые должны были забивать — даже выходы 1 на 0. Сегодня мы реализовали эти броски, забили уверенно, и благодаря этому пришла уверенность. Пожалуй, сегодня всё началось с защиты. Уверенность появилась и в защите, и в атаке. Были шансы у «Зенита» в четвёртой четверти, они забрали 19 подборов на нашем кольце, но с таким составом, с такими крупными игроками, такого размера, бороться очень сложно. Но, к счастью, мы выдержали и довели игру до победы», — приводит слова Козина пресс-служба «Нижнего Новгорода».

Главные новости дня:

Комментарии
