Сергей Козин высказался о победе «Пари НН» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 99:89 (18:13, 27:21, 27:28, 27:27) в пользу нижегородцев.

«Наконец-то у нас вернулись ребята, которые пропустили последние игры из-за болезни. Да, уже была игра с «Уралмашем», все были сконцентрированы, но тогда был определённый спад. Во многих играх мы не забрасывали броски, которые должны были забивать — даже выходы 1 на 0. Сегодня мы реализовали эти броски, забили уверенно, и благодаря этому пришла уверенность. Пожалуй, сегодня всё началось с защиты. Уверенность появилась и в защите, и в атаке. Были шансы у «Зенита» в четвёртой четверти, они забрали 19 подборов на нашем кольце, но с таким составом, с такими крупными игроками, такого размера, бороться очень сложно. Но, к счастью, мы выдержали и довели игру до победы», — приводит слова Козина пресс-служба «Нижнего Новгорода».

Главные новости дня: