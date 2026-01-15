НБА представила топ-10 моментов игрового дня. Егор Дёмин — в подборке
Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) показала топ-10 моментов игрового дня. В подборку попал и российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин.
НБА — регулярный чемпионат
15 января 2026, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
116 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 34, Уильямсон - 25, Мисси - 12, Бей - 12, Маткович - 8, Фирс - 7, Пул - 7, Макгауэнс - 5, Куин - 4, Хоукинс - 2, Джордан, Пиви, Александер, Луни
Бруклин Нетс: Портер - 20, Дёмин - 17, Пауэлл - 16, Томас - 16, Шарп - 15, Клэкстон - 10, Клауни - 6, Вульф - 5, Траоре - 5, Мэнн - 3, Мартин, Уилсон
В матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:116) он навесил аллей-уп на центрового Николаса Клэкстона. Момент с участием россиянина оказался на девятом месте.
Видеозапись можно посмотреть на канале НБА в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В матче с «Пеликанс» Дёмин набрал 17 очков, а также сделал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Дёмин улучшил положение на два места в рейтинге новичков НБА на 15 января.
