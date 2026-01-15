НБА представила топ-10 моментов игрового дня. Егор Дёмин — в подборке

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) показала топ-10 моментов игрового дня. В подборку попал и российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин.

В матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:116) он навесил аллей-уп на центрового Николаса Клэкстона. Момент с участием россиянина оказался на девятом месте.

Видеозапись можно посмотреть на канале НБА в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В матче с «Пеликанс» Дёмин набрал 17 очков, а также сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дёмин улучшил положение на два места в рейтинге новичков НБА на 15 января.