Артём Дзюба высказался о российском игроке НБА Егоре Дёмине

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба признался, что в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) следит за «Лос-Анджелес Лейкерс». Также спортсмен оценил игру российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«Я вообще слежу за «Лос-Анджеле Лейкерс», ещё со времён Коби Брайанта. Слежу за Дёминым. Мне он очень нравится. Понятно, что не самая сильная команда — «Бруклин», но очень хорошо смотрится. Мне кажется, что он большой молодец», — приводит слова Дзюбы ТАСС.

К настоящему моменту Дёмин принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 10,6 очка, 3,2 подбора и 3,5 передачи.

