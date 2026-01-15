«Самара» объявила о переходе американо-шведского форварда Александра Летино

Американо-шведский форвард Александр Летино подписал контракт с «Самарой». Об этом информирует пресс-служба клуба.

Летино является воспитанником СШОР №1 Адмиралтейского района (Санкт-Петербург), на юношеском уровне играл за ЦСКА. Сезон-2023/2024 провёл в составе «Зенита-2». Первую половину сезона-2025/2026 участвовал в Суперлиге в составе команды «Барс-РГЭУ».

«Самара» по ходу нынешнего сезона доказала, что может раскрывать игроков, помогать перезапускать карьеру и не боится доверять молодым. Летино отлично вписывается в нашу концепцию, он талантлив, много работает над собой и максимально мотивирован. Александр был с нами в предсезонке, тренерскому штабу он хорошо знаком, это ещё один плюс. Надеемся, что Летино по-настоящему раскроется именно в Самаре, желаем ему удачи!» – сказал спортивный директор «Самары» Андрей Фёдоров.

В настоящий момент «Самара» занимает последнее место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе одну победу при 19 поражениях.

