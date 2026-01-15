Скидки
22:45 Мск
Баскетбол

Джеймс Харден назвал самого доминирующего центрового в истории НБА

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден прокомментировал выход на девятую строчку в списке самых результативных игроков регулярных чемпионатов НБА и поделился мнением о Шакиле О’Ниле, которого недавно обошёл. По мнению Хардена, легендарный центровой — самый доминирующий игрок в истории НБА. Лидером рейтинга остаётся лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Это определённо особенный момент, ведь я вырос, наблюдая за этими игроками.

С некоторыми соперничал на площадке, за другими следил в детстве. Шак — один из тех, за кем я наблюдал, ещё будучи мальчишкой в Лос-Анджелесе. Видел, как он, Коби и «Лейкерс» творили особенные вещи для города. Он самый доминирующий центровой всех времён, поэтому для меня это большая честь и по-настоящему особенный момент», — сказал Харден во время общения со СМИ.

Джеймс Харден превзошёл Шакила О'Нила и вышел на девятое место по очкам в НБА

Харден и игроки «Клипперс» облили Леонарда водой:

