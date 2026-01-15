Скидки
Девин Букер — о Матче всех звёзд НБА: играю ли я лучше многих парней? Безусловно

Девин Букер — о Матче всех звёзд НБА: играю ли я лучше многих парней? Безусловно
Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер прокомментировал промежуточные результаты голосования болельщиков на Матч всех звёзд НБА 2026 года в Лос-Анджелесе. Согласно последним данным, четырёхкратный участник Матча всех звёзд занял лишь 17-е место среди игроков Западной конференции, набрав 232 075 голосов. Это практически лишает его шансов выйти в стартовом составе, так как мнение болельщиков определяет 50% итогового результата.

«Я вижу это, но на данный момент это ожидаемо. Это голосование болельщиков. Есть команды из крупных рынков. Есть ребята из других стран, за которыми стоит целая страна. В какой-то степени я понимаю этот процесс, но играю ли я лучше многих парней? Безусловно, но такова система», — приводит слова Букера AZ Central.

Дончич и Адетокунбо — лидеры голосования фанатов на Матч звёзд НБА. Леброн — девятый

Девин Букер встретился с Дэвидом Бекхэмом и Джеки Чаном:

