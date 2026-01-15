Скидки
Париж Баскетбол — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Леброн и Дончич повторили редкое достижение двух легенд «Лейкерс»

Комментарии

Звёздные игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Лука Дончич отметились историческим достижением в победном матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (141:116).

НБА — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
141 : 116
Атланта Хоукс
Атланта
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Дончич - 27, Эйтон - 17, Ларэвиа - 17, Смарт - 16, Винсент - 10, Хатимура - 7, Смит - 6, Вандербилт - 3, Бафкин - 3, Кнехт - 2, Тимме - 2, Джеймс, Клебер
Атланта Хоукс: Александер-Уолкер - 26, Макколлум - 25, Кисперт - 19, Джонсон - 13, Крейчи - 11, Дэниэлс - 8, Оконгву - 7, Гуйе - 5, Уоллес - 2, Кеннард, Рисашер, Ньюэлл

Как информирует пресс-служба НБА, Леброн и Дончич стали лишь второй парой одноклубников в истории калифорнийской команды, которым удалось в одном матче набрать не менее 25 очков, 10 передач и пяти подборов. Ранее подобное достижение в составе клуба неоднократно покорялось только Джерри Уэсту и Элджину Бэйлору.

В матче с «Атлантой» Леброн записал на свой счёт 31 очко, девять подборов и 10 результативных передач. Лука Дончич набрал 27 очков, сделал пять подборов и отдал 12 передач.

