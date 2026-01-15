Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Сумасшедшие». Андрей Кириленко выделил несколько сборных, помимо США

«Сумасшедшие». Андрей Кириленко выделил несколько сборных, помимо США
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о ключевых тенденциях в современном мировом баскетболе, отметив усиливающуюся глобализацию игры и рост уровня национальных команд по всему миру.

«Главный тренд, который в мировом баскетболе, который мне очень нравится и за которым будущее, – глобализация баскетбола в принципе. То есть если раньше было условно, что на одном континенте свой баскетбол, в НБА свой баскетбол, то сейчас очень сильно всё пересекается. Очень много есть игроков, которые проводят свои карьеры в разных местах, и действительно очень сблизился в этом плане баскетбол. Большой тому пример – Евробаскет, который проходит сейчас. Если раньше мы приезжали и знали, что будет условно пять-шесть сильных команд, а остальные – так-сяк, то сейчас подтянулись даже страны, которые, казалось бы, вообще не играли в баскетбол.

Финны сумасшедшие вместе с Маркканеном, словенцы вместе с Дончичем чудесные. Грузины. Все играют в баскетбол. Все играют в баскетбол, причём на хорошем уровне. И уже нет такой односторонней доминации какой-то сборной. Даже при том, что американцы, казалось бы, сильнейшая сборная в мире, если взять по таланту, и даже они проигрывают. Если раньше они доминировали над всеми, и сейчас это сильная команда, но всё равно уже подтянулись и сербы, и канадцы играют в великолепный баскетбол. Французы – сумасшедшая команда. Поэтому в этом плане, конечно же, мне кажется, что это самый главный тренд мирового баскетбола – то, что игра стала очень глобальной», — сказал Кириленко в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Баскетбольный 2025-й глазами президента. Итоги года с Андреем Кириленко
Эксклюзив
Баскетбольный 2025-й глазами президента. Итоги года с Андреем Кириленко

Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android