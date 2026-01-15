«Сумасшедшие». Андрей Кириленко выделил несколько сборных, помимо США

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о ключевых тенденциях в современном мировом баскетболе, отметив усиливающуюся глобализацию игры и рост уровня национальных команд по всему миру.

«Главный тренд, который в мировом баскетболе, который мне очень нравится и за которым будущее, – глобализация баскетбола в принципе. То есть если раньше было условно, что на одном континенте свой баскетбол, в НБА свой баскетбол, то сейчас очень сильно всё пересекается. Очень много есть игроков, которые проводят свои карьеры в разных местах, и действительно очень сблизился в этом плане баскетбол. Большой тому пример – Евробаскет, который проходит сейчас. Если раньше мы приезжали и знали, что будет условно пять-шесть сильных команд, а остальные – так-сяк, то сейчас подтянулись даже страны, которые, казалось бы, вообще не играли в баскетбол.

Финны сумасшедшие вместе с Маркканеном, словенцы вместе с Дончичем чудесные. Грузины. Все играют в баскетбол. Все играют в баскетбол, причём на хорошем уровне. И уже нет такой односторонней доминации какой-то сборной. Даже при том, что американцы, казалось бы, сильнейшая сборная в мире, если взять по таланту, и даже они проигрывают. Если раньше они доминировали над всеми, и сейчас это сильная команда, но всё равно уже подтянулись и сербы, и канадцы играют в великолепный баскетбол. Французы – сумасшедшая команда. Поэтому в этом плане, конечно же, мне кажется, что это самый главный тренд мирового баскетбола – то, что игра стала очень глобальной», — сказал Кириленко в своём телеграм-канале.

Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА: