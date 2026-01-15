Названа команда Единой лиги с долгами перед игроками и тренером — источник

Команда Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» испытывает финансовые трудности. Как информирует телеграм-канал «Свободный агент», полноценную зарплату в последний раз игрокам и тренерам клуб выплачивал в октябре 2025 года.

Напомним, вчера, 14 января, нижегородцы встречались с «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 99:89 (18:13, 27:21, 27:28, 27:27) в пользу «Нижнего Новгорода».

В настоящий момент «Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе шесть побед и 15 поражений.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу команды в матче с сине-бело-голубыми.

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: