Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа команда Единой лиги с долгами перед игроками и тренером — источник

Названа команда Единой лиги с долгами перед игроками и тренером — источник
Комментарии

Команда Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» испытывает финансовые трудности. Как информирует телеграм-канал «Свободный агент», полноценную зарплату в последний раз игрокам и тренерам клуб выплачивал в октябре 2025 года.

Напомним, вчера, 14 января, нижегородцы встречались с «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 99:89 (18:13, 27:21, 27:28, 27:27) в пользу «Нижнего Новгорода».

В настоящий момент «Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе шесть побед и 15 поражений.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу команды в матче с сине-бело-голубыми.

Материалы по теме
Сергей Козин высказался о победе «Пари НН» в матче с «Зенитом»
Материалы по теме
Это не «Пари НН», а «Голден Стэйт». «Зенит» оказался обескуражен в Питере
Это не «Пари НН», а «Голден Стэйт». «Зенит» оказался обескуражен в Питере

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android