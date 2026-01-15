Скидки
Париж Баскетбол — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Абсолютно неприемлемо». Гендиректор «Зенита» — о поражении дома в матче с «Пари НН»
Комментарии

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался о поражении в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 99:89 (18:13, 27:21, 27:28, 27:27) в пользу нижегородцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
89 : 99
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Рэндольф - 18, Мартюк - 12, Емченко - 11, Фрейзер - 10, Жбанов - 9, Шаманич - 9, Роберсон - 7, Узинский - 6, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Карасёв - 2, Кривых
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 28, Лукач - 20, Платонов - 13, Хоменко - 9, Бабурин - 9, Хвостов - 8, Попов - 8, Карпенков - 2, Хантер - 2, Буринский, Шендеров, Зоткин

«Поражение и качество игры для нашей команды абсолютно неприемлемы.

Особенно дома перед своими болельщиками. В тренерском штабе и составе в межсезонье произошли серьёзные изменения, требуется время, чтобы система вновь заработала. Но мы знаем наши проблемы и их обязательно решим», — сказал Церковный «Матч ТВ».

