«Абсолютно неприемлемо». Гендиректор «Зенита» — о поражении дома в матче с «Пари НН»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался о поражении в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 99:89 (18:13, 27:21, 27:28, 27:27) в пользу нижегородцев.

«Поражение и качество игры для нашей команды абсолютно неприемлемы.

Особенно дома перед своими болельщиками. В тренерском штабе и составе в межсезонье произошли серьёзные изменения, требуется время, чтобы система вновь заработала. Но мы знаем наши проблемы и их обязательно решим», — сказал Церковный «Матч ТВ».

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: