«Абсолютно неприемлемо». Гендиректор «Зенита» — о поражении дома в матче с «Пари НН»
Поделиться
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался о поражении в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 99:89 (18:13, 27:21, 27:28, 27:27) в пользу нижегородцев.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
89 : 99
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Рэндольф - 18, Мартюк - 12, Емченко - 11, Фрейзер - 10, Жбанов - 9, Шаманич - 9, Роберсон - 7, Узинский - 6, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Карасёв - 2, Кривых
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 28, Лукач - 20, Платонов - 13, Хоменко - 9, Бабурин - 9, Хвостов - 8, Попов - 8, Карпенков - 2, Хантер - 2, Буринский, Шендеров, Зоткин
«Поражение и качество игры для нашей команды абсолютно неприемлемы.
Особенно дома перед своими болельщиками. В тренерском штабе и составе в межсезонье произошли серьёзные изменения, требуется время, чтобы система вновь заработала. Но мы знаем наши проблемы и их обязательно решим», — сказал Церковный «Матч ТВ».
Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:
Комментарии
- 15 января 2026
-
17:50
-
17:38
-
17:30
-
17:18
-
16:48
-
16:25
-
15:44
-
15:18
-
14:26
-
14:00
-
13:15
-
12:54
-
12:14
-
11:57
-
11:30
-
11:10
-
10:23
-
09:58
-
09:41
-
09:30
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:25
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:27
-
06:15
-
01:30
-
00:54
-
00:40
-
00:31
- 14 января 2026
-
23:35
-
23:18