«Реал» всерьёз изучает вариант выхода из Евролиги и перехода в NBA Europe — AS

«Реал» всерьёз рассматривает возможность выхода из Евролиги и присоединения к проекту NBA Europe, запуск которого, как ожидается, запланирован на 2027 год. Об этом информирует Eurohoops со ссылкой на AS.

Отмечается, что окончательное решение клуба пока неизвестно, а переговоры с NBA Europe в данный момент продолжаются. В то же время «Барселона», как сообщалось ранее, склоняется к продлению своего участия в Евролиге ещё на 10 лет.

«Реал» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги, у команды в активе 13 побед и восемь поражений. Лидером является «Хапоэль». У клуба из Тель-Авива (Израиль) 14 побед при шести поражениях.

