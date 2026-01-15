Скидки
Париж Баскетбол — Монако. Прямая трансляция
Зоран Лукич — об игроке «Майами» Владиславе Голдине: хотел бы видеть его в Евролиге

Зоран Лукич — об игроке «Майами» Владиславе Голдине: хотел бы видеть его в Евролиге
Главный тренер сборной России Зоран Лукич высказал мнение, что 24-летний центровой «Майами Хит» Владислав Голдин должен попробовать свои силы в Евролиге.

«Влад – отличный парень, с характером, однако найти своё место под солнцем в НБА не так просто. Иногда нужна просто удача. Но я бы хотел увидеть Влада в Евролиге – это было бы очень интересно. Он хороший центровой с очень хорошим трёхочковым броском, а это очень востребовано в Европе. Понимаю желание Влада поиграть в НБА, однако я бы его хотел видеть в Евролиге», — приводит слова Лукича ТАСС.

Напомним, Голдин не был выбран на драфте НБА 2025 года, а позже «Майами» заключил с ним двухсторонний контракт.

Голдин провёл тренировку с собакой в зале «Майами»:

