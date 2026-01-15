Кассиус Робертсон покинет «Локомотив-Кубань» — источник

Защитник «Локомотива-Кубань» Кассиус Робертсон покинет команду в ближайшее время. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Наиболее вероятным вариантом для канадского игрока станет возвращение в чемпионат Испании, где он провёл предыдущие пять сезонов.

Робертсон начинал сезон в роли важного игрока ротации, трижды выходя в стартовой пятёрке «Локо» в первых четырёх матчах сезона, но постепенно потерял место в основном составе. А после прихода нового главного тренера Томислава Томовича он сыграл всего 14 минут во встрече с «Енисеем» и не выходил на площадку в матче с МБА-МАИ.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Робертсон проводил на паркете в среднем 21,31 минуту за игру, набирая 8,3 очка. Возвращение после травмы Джеремайи Мартина сократило его игровое время.