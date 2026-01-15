«Больно и неприятно». Жбанов — о поражении от «Пари НН»

Атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов высказался о поражении в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 99:89 (18:13, 27:21, 27:28, 27:27) в пользу нижегородцев.

— Насколько тяжело лично вы восприняли поражение от нижегородцев и в чём его главная причина, на ваш взгляд?

– Проигрывать всегда больно и неприятно, тем более командам не из большой четвёрки, причин много, и наша задача не говорить о них, а исправлять.

— С каким настроением подходите к принципиальной встрече с «Локо»?

– Лично мне всегда нравится играть в Краснодаре, у них отличная поддержка и сумасшедшая атмосфера на домашних матчах. Едем побеждать, — сказал Жбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.