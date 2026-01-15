Летино — о подписании контракта с «Самарой»: для меня это точно шаг на повышение

23-летний форвард Александр Летино прокомментировал свой переход в «Самару». Первую половину сезона-2025/2026 он отыграл в Суперлиге в составе команды «Барс-РГЭУ».

«Безумно рад оказаться в «Самаре» — для меня это точно шаг на повышение из Суперлиги. Остались только положительные впечатления после просмотра, поэтому я рад здесь продолжать карьеру. Для меня это новый этап, и я хочу поскорее уже встретиться с болельщиками и стараться бороться за победы», — сказал Летино в видео, опубликованном пресс-службой БК «Самара».

Сегодня, 15 января, стало известно, что баскетбольный клуб подписал форварда. В настоящий момент «Самара» занимает последнее место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе одну победу при 19 поражениях.