В «Лейкерс» показали специальную нашивку в честь 23-го сезона Леброна Джеймса в НБА

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» показала специальную нашивку на джерси, которую до конца сезона-2025/2026 будет носить 41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс.

Фото: Пресс-слжба «Лос-Анджелес Лейкерс»

Нашивка расположена в верхней правой части груди, над логотипом Nike Wish. Она выполнена в нескольких цветах в честь команд, за которые он играл («Лейкерс», «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит»), а в центре располагается его силуэт в позе, в которой он бросает магнезию перед игрой.

После игры с «Сакраменто Кингз» менеджер «Лейкерс» по экипировке снял нашивку и поставил на ней дату.