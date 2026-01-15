Скидки
Главная Баскетбол Новости

«У нас модно опаздывать». Дюрант — о пустых трибунах в Хьюстоне

«У нас модно опаздывать». Дюрант — о пустых трибунах в Хьюстоне
Комментарии

Звёздный форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант ответил на пост в соцсетях, в котором обратили внимание на пустые трибуны в домашней встрече команды с «Чикаго Буллз» 14 января мск.

НБА — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
119 : 113
Чикаго Буллз
Чикаго
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 28, Томпсон - 23, Шенгюн - 23, Смит II - 18, Дэвисон - 9, Шеппард - 8, Адамс - 4, Окоги - 4, Капела - 2, Холидей, Тэйт, Грин
Чикаго Буллз: Джонс - 34, Бузелис - 19, Вучевич - 14, Смит - 14, Хаертер - 11, Окоро - 9, Досунму - 7, Терри - 5, Картер, Филлипс, Уильямс

«У «Рокетс» есть Кевин Дюрант, а места пустые», — написал аккаунт BrickCenter в X, добавив видео с фрагментом из прямой трансляции.

Дюрант ответил: «У нас здесь модно опаздывать, чемпион. Проверь к середине второй четверти, и картина будет другой. Так было в Хьюстоне с тех пор, как я в лиге».

По данным исследования, проведённым Техасским институтом транспорта A&M, в 2024 году в Хьюстоне было зафиксировано 179 млн часов дорожных заторов. Несмотря на малое количество зрителей в начале, «Рокетс» выиграли матч со счётом 119:113, а Дюрант стал лучшим бомбардиром встречи (28 очков).

