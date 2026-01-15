«Уралмаш» расторгнет контракт с Айзеей Ризом — источник

Разыгрывающий «Уралмаша» Айзея Риз покинет екатеринбургский клуб в ближайшее время. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Американский легионер присоединился к команде в конце ноября, но не смог закрепиться в составе. В шести матчах Единой лиги ВТБ он проводил в среднем 19,2 минуты на паркете, набирая 7,8 очка, делая 1,8 подбора и 3,8 передачи. В последней игре с УНИКСом в рамках Winline Basket Cup Риз не выходил на площадку.

По информации источника, президент клуба Виктор Ганиенко уже сообщил команде о решении расстаться с игроком. 29-летний Риз ранее выступал за «Самару» под руководством Сергея Базаревича и был участником Матча всех звёзд Единой лиги в 2024 году.