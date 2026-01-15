Скидки
Париж Баскетбол — Монако. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Антон Юдин назначен главным тренером «Уралмаша»

БК «Уралмаш» объявил о назначении Антона Юдина новым главным тренером команды. Специалист возглавлял «Локомотив-Кубань» с лета 2025 года, но покинул пост в начале января.

Юдин начал тренерскую карьеру в 2011 году как ассистент в петербургском «Спартаке», а в 2014 году вошёл в штаб ЦСКА. В составе армейского клуба он дважды выигрывал Евролигу и шесть раз — Единую лигу ВТБ. В последние сезоны он успешно работал с молодёжными командами: вывел «Зенит-2» в полуфинал Суперлиги, а ЦСКА-2 привёл к серебряным медалям чемпионата, получив звание лучшего тренера турнира.

«Чемпионат» первым сообщил о возможном назначении Антона Юдина в «Уралмаш» 5 января.

