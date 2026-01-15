Американца их «Хапоэля» обвиняют в участии в договорных матчах — USA Today

28-летний американский атакующий защитник Антонио Блэйкни, выступающий в составе «Хапоэля», обвиняется в масштабном участии в сети договорных матчей.

Антонио оказался в списке из 20 обвиняемых по делу о масштабных договорных встречах. Об этом сообщает издание USA Today.

Как сообщается, в число подозрительных матчей из карьеры Блэкни входят встречи NCAA и Китайской баскетбольной ассоциации (CBA) в период с 2022 по 2025 год.

Как отмечается, Блэйкни якобы получил $ 200 тыс. за плохое выступление в Китае. Антонио выступает в составе израильской команды с 2024 года. Свою карьеру в НБА он начинал в составе «Чикаго Буллз».