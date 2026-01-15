Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американца их «Хапоэля» обвиняют в участии в договорных матчах — USA Today

Американца их «Хапоэля» обвиняют в участии в договорных матчах — USA Today
Комментарии

28-летний американский атакующий защитник Антонио Блэйкни, выступающий в составе «Хапоэля», обвиняется в масштабном участии в сети договорных матчей.

Антонио оказался в списке из 20 обвиняемых по делу о масштабных договорных встречах. Об этом сообщает издание USA Today.

Как сообщается, в число подозрительных матчей из карьеры Блэкни входят встречи NCAA и Китайской баскетбольной ассоциации (CBA) в период с 2022 по 2025 год.

Как отмечается, Блэйкни якобы получил $ 200 тыс. за плохое выступление в Китае. Антонио выступает в составе израильской команды с 2024 года. Свою карьеру в НБА он начинал в составе «Чикаго Буллз».

Сейчас читают:
В НБА обменяли суперзвезду! LIVE
Live
В НБА обменяли суперзвезду! LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android