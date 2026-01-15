«Виртус» победил «Дубай» с отрывом в восемь очков в гостевом матче Евролиги

Сегодня, 15 января, состоялся матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги между одиноимённым клубом из Дубая и итальянским коллективом «Виртус». Встреча завершилась со счётом 72:80 (23:23, 14:18, 16:19, 19:20) в пользу клуба из Болоньи.

Наиболее результативным игроком в составе команды из Дубая стал 31-летний сербский защитник Алекса Аврамович. В ходе матча ему удалось набрать 17 очков, сделать пять подборов, отдать две передачи, а также совершить два перехвата.

Самым результативным игроком в составе итальянского коллектива стал 21-летний итальянский форвард Салиу Ньянг. Он набрал 17 очков, а также сделал 17 подборов, три передачи и два перехвата при одной потере.