Джонсон рассказал, как они с Вембаньямой побрились налысо после поражения от «Оклахомы»

Лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Келдон Джонсон раскрыл причину, по которой он и его товарищ по команде центровой Виктор Вембаньяма побрились налысо. Решение было принято после поражения от «Оклахома-Сити Тандер» (98:119) в среду, 14 января, мск.

«Он сказал: «Давай побреем головы налысо». Мы по очереди побрили друг друга… У него это заняло три минуты, он был быстр», — заявил Джонсон в видео, опубликованном спортивным комментатором Джейкобом Тоби в социальной сети Х.

Это не первый раз, когда Вембаньяма появляется с бритой головой. Прошлым летом он посетил шаолиньский храм в Чжэнчжоу (Китай) с аналогичной причёской. Новый образ игроки представят 16 января мск в матче с «Милуоки Бакс».