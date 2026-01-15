Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джонсон рассказал, как они с Вембаньямой побрились налысо после поражения от «Оклахомы»

Джонсон рассказал, как они с Вембаньямой побрились налысо после поражения от «Оклахомы»
Комментарии

Лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Келдон Джонсон раскрыл причину, по которой он и его товарищ по команде центровой Виктор Вембаньяма побрились налысо. Решение было принято после поражения от «Оклахома-Сити Тандер» (98:119) в среду, 14 января, мск.

НБА — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 98
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Уильямс - 20, Карузо - 13, Уильямс - 11, Митчелл - 11, Холмгрен - 8, Джо - 8, Уоллес - 6, Уиггинс - 5, Уильямс - 3, Янгблад, Дженг
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 20, Вембаньяма - 17, Фокс - 14, Шампани - 13, Харпер - 12, Джонсон - 9, Корнет - 8, Уотерс III - 3, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Сохан, Брайант, Бийомбо

«Он сказал: «Давай побреем головы налысо». Мы по очереди побрили друг друга… У него это заняло три минуты, он был быстр», — заявил Джонсон в видео, опубликованном спортивным комментатором Джейкобом Тоби в социальной сети Х.

Это не первый раз, когда Вембаньяма появляется с бритой головой. Прошлым летом он посетил шаолиньский храм в Чжэнчжоу (Китай) с аналогичной причёской. Новый образ игроки представят 16 января мск в матче с «Милуоки Бакс».

Материалы по теме
Вембаньяма из-за травм может потерять целое состояние. О какой сумме идёт речь?
Вембаньяма из-за травм может потерять целое состояние. О какой сумме идёт речь?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android