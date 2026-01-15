Скидки
Париж Баскетбол — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Анадолу Эфес — Баскония, результат матча 15 января 2026, счёт 75:89, Евролига-2025/2026

«Баскония» одержала победу над «Анадолу Эфес» в Евролиге
В Стамбуле (Турция) завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Анадолу Эфес» и испанская «Баскония». Игра закончилась победой гостей со счётом 87:75.

Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
15 января 2026, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
75 : 89
Баскония
Витория, Испания
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Хазер, Лойд, Ли, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Дессерт, Дозьер, Суидер, Османи, Йылмаз, Джонс
Баскония: Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Оморуи, Куруц, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Форрест, Радзявичюс, Диоп, Фриш

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Родион Куруц, набравший 18 очков и совершивший пять подборов. 17 очков, шесть подборов и семь передач на счету Трента Форреста.

В составе турецкой команды 12 очков набрал Джордан Лойд. 11 очков и четыре подбора на счету Изайи Кординье.

«Баскония» одержала вторую победу подряд в регулярном чемпионате Евролиги. «Анадолу Эфес» потерпел шестое поражение подряд.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
