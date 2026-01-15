«Баскония» одержала победу над «Анадолу Эфес» в Евролиге

В Стамбуле (Турция) завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Анадолу Эфес» и испанская «Баскония». Игра закончилась победой гостей со счётом 87:75.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Родион Куруц, набравший 18 очков и совершивший пять подборов. 17 очков, шесть подборов и семь передач на счету Трента Форреста.

В составе турецкой команды 12 очков набрал Джордан Лойд. 11 очков и четыре подбора на счету Изайи Кординье.

«Баскония» одержала вторую победу подряд в регулярном чемпионате Евролиги. «Анадолу Эфес» потерпел шестое поражение подряд.