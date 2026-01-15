Скидки
Париж Баскетбол — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Бавария — Панатинаикос, результат матча 15 января 2026, счёт 85:78, Евролига-2025/2026

«Бавария» выиграла у «Панатинаикоса» в домашнем матче Евролиги
Комментарии

Сегодня, 15 января, состоялся матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги между немецким коллективом «Бавария» и греческим клубом «Панатинаикос». Встреча завершилась со счётом 85:78 (25:24, 15:19, 18:21, 27:14) в пользу клуба из Мюнхена.

Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
15 января 2026, четверг. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
85 : 78
Панатинаикос
Афины, Греция
Бавария: Димитриевич, Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Фойгтман, Джессап, Лучич, Обст, Йович, Майк, Габриэль, Маккормак
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Холмс, Слукас, Самонтуров, Грант, Толиопулос, Фарид, Григонис, Эрнангомес, Юртсевен

Наиболее результативным игроком в составе команды из Греции стал 33-летний американский защитник Джериан Грант. В ходе матча ему удалось набрать 17 очков, сделать два подбора, отдать две передачи, а также совершить три перехвата.

Самым результативным игроком в составе немецкого коллектива стал 28-летний форвард из Южного Судана Веньен Габриэль. Он принёс команде 12 очков и совершил пять подборов. Коэффициент его эффективности в игре — «+17». Также 27-летний американский защитник Юстиниан Джессап набрал 16 очков, сделал три подбора и одну передачу.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
