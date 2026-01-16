«Црвена Звезда» прервала серию из двух поражений, выиграв у «Олимпии» в гостевом матче

В ночь с 15 на 16 января в рамках 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоялась встреча между итальянской «Олимпией» и сербской «Црвеной Звездой». Матч завершился в пользу сербов со счётом 104:96 (27:25, 17:30, 26:27, 34:14).

Самым результативным игроком матча в составе «Црвены Звезды» стал 31-летний разыгрывающий Коди Миллер-Макинтайр, который принёс команде 15 очков, сделал восемь подборов, семь результативных передач и два перехвата.

В «Олимпии» лучшим стал 28-летний центровой Джош Небо. В его активе 12 очков и пять подборов при коэффициенте эффективности «+20». Ещё 22 очка команде принёс 31-летний лёгкий форвард Шейвон Шилдс.

Сербы прервали серию из двух поражений. Из 22 встреч команда выиграла в 12. Для «Олимпии» это первое поражение после двух побед подряд. Всего на счету команды 11 побед и 11 поражений.