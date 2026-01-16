15 января и в ночь с 15 на 16 января мск в Евролиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В этот день поклонников европейского баскетбола ожидало шесть встреч. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами игрового дня.
Евролига. Результаты матчей 15 января:
«Дубай» — «Виртус» — 72:80;
«Анадолу Эфес» — «Баскония» — 75:89;
«Бавария» — «Панатинаикос» — 85:78;
«Маккаби» Тель-Авив — «Жальгирис» — 100:97;
«Олимпия» — «Црвена Звезда» — 96:104;
«Париж» — «Монако» — 87:95.
Первое место в турнирной таблице Евролиги удерживает «Хапоэль» из Тель-Авива (14 побед и шесть поражений). На второй строчке располагается «Монако», у которого 15 побед и семь поражений. Тройку сильнейших замыкает «Барселона». У клуба 14 побед и семь поражений.