«Маккаби» одолел «Жальгирис» в Евролиге, Райт оформил дабл-дабл

В Белграде (Сербия) завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались израильский «Маккаби» и литовский «Жальгирис». Встреча закончилась победой израильской команды со счётом 100:97.

В составе победителей по 17 очков набрали сразу три игрока — Джимми Кларк, Роман Соркин и Ти Джей Лиф. 13 очков набрал Габриэль Лундберг.

В составе «Жальгириса» отличился Мозес Райт, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов. 22 очка, четыре подбора и шесть передач на свой счёт записал Сильвен Франсиско. 15 очков на счету Ажуоласа Тубелиса.

«Маккаби» прервал серию из трёх поражений в Евролиге. «Жальгирис» потерпел третье поражение в пяти последних встречах.