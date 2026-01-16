Скидки
Париж Баскетбол — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Маккаби Тель-Авив — Жальгирис, результат матча 15 января 2026, счёт 100:97, Евролига-2025/2026

«Маккаби» одолел «Жальгирис» в Евролиге, Райт оформил дабл-дабл
Комментарии

В Белграде (Сербия) завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались израильский «Маккаби» и литовский «Жальгирис». Встреча закончилась победой израильской команды со счётом 100:97.

Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
15 января 2026, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
100 : 97
Жальгирис
Каунас, Литва
Маккаби Т-А: Лундберг, Оар, Кларк, Сантос, Лави, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Даутин, Лиф, Блатт
Жальгирис: Франсиско, Райт, Браздейкис, Гедрайтис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

В составе победителей по 17 очков набрали сразу три игрока — Джимми Кларк, Роман Соркин и Ти Джей Лиф. 13 очков набрал Габриэль Лундберг.

В составе «Жальгириса» отличился Мозес Райт, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов. 22 очка, четыре подбора и шесть передач на свой счёт записал Сильвен Франсиско. 15 очков на счету Ажуоласа Тубелиса.

«Маккаби» прервал серию из трёх поражений в Евролиге. «Жальгирис» потерпел третье поражение в пяти последних встречах.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
