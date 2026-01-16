Скидки
Париж Баскетбол — Монако. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Где ты такого нашёл? Точная копия тебя». Мама Егора Дёмина — о его коте Юки

«Где ты такого нашёл? Точная копия тебя». Мама Егора Дёмина — о его коте Юки
19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился забавным роликом со своим котом по имени Юки.

«Немного Юки вам в ленту! Приехал домой с выезда, а мама мне говорит: «Где ты такого кота нашёл? По характеру точная копия тебя в детстве. Неугомонный, хулиганистый, всё ему интересно», — подписал видео в своём телеграм-канале Егор.

19-летний Дёмин на драфте НБА был выбран под общим восьмым номером клубом «Бруклин Нетс» летом 2025 года. К настоящему моменту он принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 10,6 очка. Также в играх Егор в среднем совершал 3,2 подбора и отдавал 3,5 передачи.

