«Монако» обыграл «Париж» в Евролиге, Майк Джеймс набрал 23 очка

В Париже, Франция, завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и «Монако». Встреча закончилась победой гостей со счётом 95:87.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, записавший на свой счёт 23 очка, пять подборов и четыре передачи. 14 очков и четыре подбора на свой счёт записал Альфа Диалло. 12 очков на счету Эли Окобо.

В составе парижан 19 очков и четыре подбора набрал Надир Хифи. 17 очков на счету Джареда Родена.

«Монако» одержал шестую победу в Евролиге подряд. «Париж» потерпел третье поражение в последних пяти встречах турнира.