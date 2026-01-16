Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Париж — Монако, результат матча 15 января 2026, счёт 95:87, Евролига-2025/2026

«Монако» обыграл «Париж» в Евролиге, Майк Джеймс набрал 23 очка
Комментарии

В Париже, Франция, завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и «Монако». Встреча закончилась победой гостей со счётом 95:87.

Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
15 января 2026, четверг. 22:45 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
87 : 95
Монако
Монако, Монако
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Роден, Стивенс, Ээи, Докосси, Файе, М'Бай, Уаттара, Хоммс
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Мишино, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, записавший на свой счёт 23 очка, пять подборов и четыре передачи. 14 очков и четыре подбора на свой счёт записал Альфа Диалло. 12 очков на счету Эли Окобо.

В составе парижан 19 очков и четыре подбора набрал Надир Хифи. 17 очков на счету Джареда Родена.

«Монако» одержал шестую победу в Евролиге подряд. «Париж» потерпел третье поражение в последних пяти встречах турнира.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Звезда «Зенита» сбежал в Евролигу. Прецедент для нашего баскетбола?
Звезда «Зенита» сбежал в Евролигу. Прецедент для нашего баскетбола?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android