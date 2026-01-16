Дёмину покорилось достижение, которого у игроков «Бруклина» не было четыре года

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:116) набрал 17 очков и отдал пять результативных передач. Его товарищ по команде Дрейк Пауэлл набрал 16 очков, пять подборов и две передачи. Оба спортсмена стали первым дуэтом новичков «Нетс» с 15+ очками в одной встрече с января 2022 года.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации под восьмым номером. Пауэлл был выбран в том же году под 22-м номером.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» дома сыграет с «Чикаго Буллз». Встреча состоится 17 января и начнётся в 3:30 мск.

