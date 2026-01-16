Скидки
Париж Баскетбол — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Дёмину покорилось достижение, которого у игроков «Бруклина» не было четыре года

,
Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:116) набрал 17 очков и отдал пять результативных передач. Его товарищ по команде Дрейк Пауэлл набрал 16 очков, пять подборов и две передачи. Оба спортсмена стали первым дуэтом новичков «Нетс» с 15+ очками в одной встрече с января 2022 года.

НБА — регулярный чемпионат
15 января 2026, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
116 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 34, Уильямсон - 25, Мисси - 12, Бей - 12, Маткович - 8, Фирс - 7, Пул - 7, Макгауэнс - 5, Куин - 4, Хоукинс - 2, Джордан, Пиви, Александер, Луни
Бруклин Нетс: Портер - 20, Дёмин - 17, Пауэлл - 16, Томас - 16, Шарп - 15, Клэкстон - 10, Клауни - 6, Вульф - 5, Траоре - 5, Мэнн - 3, Мартин, Уилсон

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации под восьмым номером. Пауэлл был выбран в том же году под 22-м номером.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» дома сыграет с «Чикаго Буллз». Встреча состоится 17 января и начнётся в 3:30 мск.

Егор Дёмин показал своего кота Юки:

