Назван показатель, по которому Дёмин – второй среди новичков НБА этого сезона

,
Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) имеет в своём активе уже шесть матчей с пятью и более реализованными трёхочковыми бросками — это второй результат среди новичков североамериканской лиги.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» встречался с «Нью-Орлеан Пеликанс» и проиграл со счётом 113:116. Дёмин провёл на площадке почти 29 минут и за это время набрал 17 очков, реализовав пять из девяти трёхочковых бросков и отдал пять результативных передач.

Игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин показал своего кота Юки:

