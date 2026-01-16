«Это уже становится почти нормой». Эксперт из США высказался о Егоре Дёмине

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Эрик Слэйтер отметил игру разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:116). В этой встрече россиянин набрал 17 очков и сделал пять результативных передач.

«Ещё один очень солидный матч, и это уже становится почти нормой. Да, у Егора бывают игры, где он испытывает трудности, но в последних 10-12 матчах он стабильно показывает такую игру: набирает 14-17 очков с хорошей эффективностью, бережно обращается с мячом и играет надёжно в защите. Это и есть его рецепт успеха. Если смотреть на цифры, нет никаких сомнений — он действительно оказывает влияние на игру «Нетс» в этом сезоне», — сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения: