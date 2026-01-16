Аналитик отметил показатель, по которому Дёмин — лучший среди новичков НБА в этом сезоне

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Эрик Слэйтер отметил важность игры разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина на результаты команды.

«Когда Дёмин находится на площадке, «Нетс» набирают на 7,5 очка больше за 100 владений по сравнению с периодами, когда он отсутствует. Среди всех новичков, которые провели более 500 минут в сезоне, это лучший показатель в НБА по версии Cleaning the Glass, которая исключает «мусорное» игровое время.

Эти данные подтверждают, что Дёмин стал одним из самых важных и влиятельных новичков сезона, существенно повышая конкурентоспособность команды в матчах», — сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

