Аналитик отметил показатель, по которому Дёмин — лучший среди новичков НБА в этом сезоне

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Эрик Слэйтер отметил важность игры разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина на результаты команды.

НБА — регулярный чемпионат
15 января 2026, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
116 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 34, Уильямсон - 25, Мисси - 12, Бей - 12, Маткович - 8, Фирс - 7, Пул - 7, Макгауэнс - 5, Куин - 4, Хоукинс - 2, Джордан, Пиви, Александер, Луни
Бруклин Нетс: Портер - 20, Дёмин - 17, Пауэлл - 16, Томас - 16, Шарп - 15, Клэкстон - 10, Клауни - 6, Вульф - 5, Траоре - 5, Мэнн - 3, Мартин, Уилсон

«Когда Дёмин находится на площадке, «Нетс» набирают на 7,5 очка больше за 100 владений по сравнению с периодами, когда он отсутствует. Среди всех новичков, которые провели более 500 минут в сезоне, это лучший показатель в НБА по версии Cleaning the Glass, которая исключает «мусорное» игровое время.

Эти данные подтверждают, что Дёмин стал одним из самых важных и влиятельных новичков сезона, существенно повышая конкурентоспособность команды в матчах», — сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

