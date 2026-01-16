Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт назвал причину, почему «Лейкерс» стоит всерьёз изучить возможность обмена Дончича

Эксперт назвал причину, почему «Лейкерс» стоит всерьёз изучить возможность обмена Дончича
Комментарии

Известный американский обозреватель Макс Келлерман высказал мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» стоит рассмотреть вариант с обменом разыгрывающего Луки Дончича. Эксперт отметил, что за словенца можно получить гораздо больше активов, чем за Остина Ривза.

«На месте «Лейкерс» я бы всерьёз рассмотрел возможность обмена Луки, и я скажу почему. Можно считать, что Остин и Лука дублируют друг друга. Но я понимаю, что Лука как игрок лучше Остина. Лука — фантастический атакующий игрок. Но если вы хотите выиграть чемпионат, я считаю, что ваш лучший игрок должен быть тем, кто готов хотя бы играть в командной защите, как Стеф Карри. Стеф — плохой защитник, но он готов защищаться. Если ваш лучший игрок не такой, выиграть чемпионат очень трудно.

Вполне возможен сценарий, при котором «Лейкерс», всерьёз нацеленные на чемпионство, придут к выводу: «Лука и Остин дублируют друг друга». Можо получить X за Остина и — 3X за Луку. Так что было бы уместно рассмотреть вариант с обменом Луки», — сказал Келлерман в подкасте Game Over.

Сейчас читают:
Ещё один пропуск — и Леброн Джеймс рискует прервать свою солидную серию. Какую?
Ещё один пропуск — и Леброн Джеймс рискует прервать свою солидную серию. Какую?

Снуп Догг оценил роскошный автомобиль Луки Дончича:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android