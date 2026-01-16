Эксперт назвал причину, почему «Лейкерс» стоит всерьёз изучить возможность обмена Дончича

Известный американский обозреватель Макс Келлерман высказал мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» стоит рассмотреть вариант с обменом разыгрывающего Луки Дончича. Эксперт отметил, что за словенца можно получить гораздо больше активов, чем за Остина Ривза.

«На месте «Лейкерс» я бы всерьёз рассмотрел возможность обмена Луки, и я скажу почему. Можно считать, что Остин и Лука дублируют друг друга. Но я понимаю, что Лука как игрок лучше Остина. Лука — фантастический атакующий игрок. Но если вы хотите выиграть чемпионат, я считаю, что ваш лучший игрок должен быть тем, кто готов хотя бы играть в командной защите, как Стеф Карри. Стеф — плохой защитник, но он готов защищаться. Если ваш лучший игрок не такой, выиграть чемпионат очень трудно.

Вполне возможен сценарий, при котором «Лейкерс», всерьёз нацеленные на чемпионство, придут к выводу: «Лука и Остин дублируют друг друга». Можо получить X за Остина и — 3X за Луку. Так что было бы уместно рассмотреть вариант с обменом Луки», — сказал Келлерман в подкасте Game Over.

