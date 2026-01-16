Алексей Швед рассказал, как Андрей Кириленко помогал ему в США

Разыгрывающий казанского УНИКСа Алексей Швед вспомнил о помощи опытных товарищей по команде на заре профессиональной карьеры.

«У меня вообще было идеально. Были игроки, с которыми я играл в сборной, в ЦСКА и в Америке. Это были Кириленко Андрей, Виктор Хряпа, Сергей Моня. Они мне очень сильно подсказывали. И был ещё огромный плюс, когда я поехал в Америку. Мы поехали с Андреем Кириленко в одну команду. Он мне подсказывал от и до — что нужно делать и на площадке, и как себя вести вне площадки, в какие магазины ходить покупать вещи, как нужно откладывать деньги.

То есть они мне очень сильно помогали. Мы до сих пор общаемся, дружим очень сильно, списываемся, и они очень сильно повлияли. Я считаю, что старший и опытный игрок должен передавать какой-то опыт молодым игрокам, потому что молодые игроки сами по себе ничего не знают, нужно узнавать. И опытные игроки, которые помогают делиться, — это вдвойне приятно», — сказал Швед в интервью пресс-службе УНИКСа.

