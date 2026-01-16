Скидки
Вембаньяма — четвёртый в истории НБА, кто быстрее всех набрал 500 блок-шотов за карьеру

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Милуоки Бакс». На момент написания новости счёт на табло — 66:53 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
4-я четверть
115 : 84
Милуоки Бакс
Милуоки
Сан-Антонио Спёрс: Маклафлин, Вембаньяма, Харпер, Джонсон, Фокс, Касл, Корнет, Олиник, Сохан, Брайант, Бийомбо, Шампани, Барнс, Уотерс III
Милуоки Бакс: Симс, Тёрнер, Трент-мл., Портер, Портис, Харрис, Роллинз, Коффи, Кузма, Грин, Адетокунбо, Нэнс, Адетокунбо, Джексон, Энтони

Центровой и лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, по данным режиссёров трансляции, стал четвёртым самым быстрым игроком в истории североамериканской лиги, который достиг рубежа в 500 блок-шотов за карьеру.

Фото: Кадр из трансляции

В тройку лидеров по этому показателю входят Мануте Бол (121 матч), Дэвид Робинсон (124) и Марк Итон (136). Следует отметить, что подобная статистика собирается с сезона-1973/1974.

