Вембаньяма — четвёртый в истории НБА, кто быстрее всех набрал 500 блок-шотов за карьеру

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Милуоки Бакс». На момент написания новости счёт на табло — 66:53 в пользу домашней команды.

Центровой и лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, по данным режиссёров трансляции, стал четвёртым самым быстрым игроком в истории североамериканской лиги, который достиг рубежа в 500 блок-шотов за карьеру.

Статистический факт Фото: Кадр из трансляции

В тройку лидеров по этому показателю входят Мануте Бол (121 матч), Дэвид Робинсон (124) и Марк Итон (136). Следует отметить, что подобная статистика собирается с сезона-1973/1974.