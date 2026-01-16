Скидки
Баскетбол

Клэй Томпсон занял четвёртое место в истории НБА по точным трёхочковым броскам

Клэй Томпсон занял четвёртое место в истории НБА по точным трёхочковым броскам
В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло — 63:48 в пользу домашней команды.

Атакующий защитник «Далласа» Клэй Томпсон в ходе матча обошёл защитника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда (2804 трёхочковых) и стал единоличным четвёртым в истории НБА по количеству реализованных трёхочковых бросков.

Напомним, тройку лидеров на данный момент составляют защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри (4201), защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден (3293) и член Зала славы баскетбола Рэй Аллен (2973).

