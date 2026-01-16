Скидки
Баскетбол

Хьюстон Рокетс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 16 января 2026, счет, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

20 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть в гостях «Хьюстон» в НБА
Комментарии

В ночь с 15 на 16 января мск на паркете «Тойота-центра» (Хьюстон, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 111:91.

НБА — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
91 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 19, Смит II - 17, Шенгюн - 14, Томпсон - 13, Шеппард - 7, Адамс - 6, Дэвисон - 5, Окоги - 5, Грин - 3, Тэйт - 2, Холидей, Капела
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 20, Холмгрен - 18, Митчелл - 17, Дорт - 13, Уоллес - 8, Уильямс - 7, Уильямс - 6, Уильямс - 6, Джо - 6, Карузо - 5, Уиггинс - 5, Янгблад, Дженг

«Оклахома» побеждает в пятый раз подряд и продолжает уверенно лидировать в общей таблице регулярки НБА.

Для «Хьюстона» поражение стало четвёртым в последних пяти матчах, но команда удерживает позиции в верхней части таблицы Запада.

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий гостей паркета Шей Гилджес-Александер. В его активе 20 очков, два подбора и четыре передачи.

Американский лёгкий форвард и лидер «Рокетс» Кевин Дюрант набрал 19 очков, а также совершил семь подборов и отдал три результативные передачи.

В следующем матче «Хьюстон Рокетс» встретится дома с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Оклахома-Сити Тандер» сыграет на выезде с «Майами Хит».

