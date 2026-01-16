Джейлен Уильямс достиг показателя, доступного ранее лишь Уэстбруку и Полу в «Оклахоме»

Форвард и один из лидеров «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 111:91.

Уильямс провёл на площадке в общей сложности 31 минуту, набрав суммарно шесть очков (2 из 11 с игры, 2 из 2 — штрафные), 10 результативных передач и пять подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+11».

Как отмечает статистический портал StatMuse в социальной сети X, Уильямс стал всего третьим игроком в истории «Оклахомы», который сумел отдать не менее 10 результативных передач за матч, не совершив ни одной потери. До него этим достижением могли похвастаться лишь Расселл Уэстбрук и Крис Пол.