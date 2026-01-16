Скидки
Джейлен Уильямс достиг показателя, доступного ранее лишь Уэстбруку и Полу в «Оклахоме»

Форвард и один из лидеров «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 111:91.

НБА — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
91 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 19, Смит II - 17, Шенгюн - 14, Томпсон - 13, Шеппард - 7, Адамс - 6, Дэвисон - 5, Окоги - 5, Грин - 3, Тэйт - 2, Холидей, Капела
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 20, Холмгрен - 18, Митчелл - 17, Дорт - 13, Уоллес - 8, Уильямс - 7, Уильямс - 6, Уильямс - 6, Джо - 6, Карузо - 5, Уиггинс - 5, Янгблад, Дженг

Уильямс провёл на площадке в общей сложности 31 минуту, набрав суммарно шесть очков (2 из 11 с игры, 2 из 2 — штрафные), 10 результативных передач и пять подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+11».

Как отмечает статистический портал StatMuse в социальной сети X, Уильямс стал всего третьим игроком в истории «Оклахомы», который сумел отдать не менее 10 результативных передач за матч, не совершив ни одной потери. До него этим достижением могли похвастаться лишь Расселл Уэстбрук и Крис Пол.

