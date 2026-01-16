В НБА озвучили позицию по юридическим претензиям Евролиги к новому турниру

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер прокомментировал возможность судебных разбирательств со стороны руководства Евролиги против НБА в связи с планами американской лиги по созданию нового европейского баскетбольного турнира.

«Юридические письма я передал своим адвокатам — пусть этим занимаются специалисты. Я вовсе не вижу здесь необходимости какого-либо конфликта. Наоборот, считаю, что у европейского баскетбола сейчас есть уникальные возможности для роста. Честно говоря, мои главные приоритеты — это конкуренция не только с другими спортивными лигами Европы, но и с любыми современными развлечениями.

Именно так мы видим миссию НБА: даже в США мы не считаем себя соперниками других баскетбольных или спортивных организаций, ведь мы боремся, прежде всего, за внимание людей. Если бы я верил, что потолок для нас — это нынешняя Евролига со своей существующей аудиторией, мы бы не вкладывали столько сил и времени в развитие нового проекта. Как многие знают, я большой поклонник европейского футбола. Меня восхищает то чувство принадлежности, почти родовое единство, которое возникает из любви болельщиков к своим командам.

Это именно тот эффект, к которому мы стремимся. И пусть речь идёт о возможном создании лиги в Европе — если всё получится, она действительно сможет базироваться здесь, — наша главная цель, как и в случае с НБА, чтобы за ней следили по всему миру», — приводит слова Сильвера Eurohoops.