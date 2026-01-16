Скидки
Сильвер пояснил, почему переговоры НБА с баскетбольным «Реалом» ещё не обрели деталей

Сильвер пояснил, почему переговоры НБА с баскетбольным «Реалом» ещё не обрели деталей
Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер прокомментировал переговоры североамериканской лиги с мадридским «Реалом» относительно создания европейского проекта НБА.

«Я не могу подтвердить какие-либо конкретные сообщения, но могу сказать, что действительно проводились переговоры с «Реалом», а также с другими испанскими клубами. При этом, как я уже отмечал, на данном этапе речь идёт, скорее, о сборе информации.

Для меня важно полностью разобраться, к чему могут привести подобные шаги в долгосрочной перспективе — как с точки зрения инвестиций, так и с точки зрения будущего европейского баскетбола. Поэтому сейчас было бы неправильно говорить о каких-то более предметных переговорах с отдельными клубами», — приводит слова Сильвера BasketNews.

