59 очков Карри и Батлера помогли «Голден Стэйт» обыграть дома «Нью-Йорк Никс»

В ночь с 15 на 16 января мск на паркете «Чейз Центра» (Сан-Франциско, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева выиграли встречу со счётом 126:113.

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард хозяев Джимми Батлер. В его активе 32 очка, восемь подборов и четыре передачи.

Американский разыгрывающий и лидер «Уорриорз» Стефен Карри набрал 27 очков, а также совершил три подбора и отдал семь результативных передач.

В составе гостей стоит выделить центрового из Доминиканской Республики Карла-Энтони Таунса, у него дабл-дабл из 17 очков и 20 подборов, также он сделал два ассиста.

В следующем матче «Голден Стэйт Уорриорз» встретится дома с «Шарлотт Хорнетс», а «Нью-Йорк Никс» сыграет на своём паркете с «Финикс Санз».