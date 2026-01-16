Скидки
Фенербахче Стамбул — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Голден Стэйт Уорриорз — Нью-Йорк Никс, результат матча 16 января 2026, счет 126:113, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

59 очков Карри и Батлера помогли «Голден Стэйт» обыграть дома «Нью-Йорк Никс»
Комментарии

В ночь с 15 на 16 января мск на паркете «Чейз Центра» (Сан-Франциско, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева выиграли встречу со счётом 126:113.

НБА — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
126 : 113
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 32, Карри - 27, Муди - 21, Подзиемски - 19, Грин - 6, Мелтон - 5, Хорфорд - 5, Пост - 5, Ричард - 3, Сантос - 3, Пэйтон II, Куминга, Хилд, Джексон-Дэвис, Спенсер
Нью-Йорк Никс: Макбрайд - 25, Ануноби - 25, Бриджес - 21, Таунс - 17, Кларксон - 11, Шамет - 6, Харт - 5, Дадье - 2, Хукпорти - 1, Маккаллар, Колек, Ябуселе, Диавара

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард хозяев Джимми Батлер. В его активе 32 очка, восемь подборов и четыре передачи.

Американский разыгрывающий и лидер «Уорриорз» Стефен Карри набрал 27 очков, а также совершил три подбора и отдал семь результативных передач.

В составе гостей стоит выделить центрового из Доминиканской Республики Карла-Энтони Таунса, у него дабл-дабл из 17 очков и 20 подборов, также он сделал два ассиста.

В следующем матче «Голден Стэйт Уорриорз» встретится дома с «Шарлотт Хорнетс», а «Нью-Йорк Никс» сыграет на своём паркете с «Финикс Санз».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Официально
«Шарлотт» выведет из обращения номер отца Стефена Карри
Комментарии
