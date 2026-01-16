68 очков Леброна Джеймса и Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Шарлотт»
В ночь с 15 на 16 января мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Шарлотт Хорнетс». Гости выиграли встречу со счётом 135:117.
НБА — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 135
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 39, Джеймс - 29, Ларэвиа - 18, Эйтон - 12, Смарт - 10, Вандербилт - 6, Хатимура - 3, Кнехт, Винсент, Джеймс, Клебер, Тимме, Бафкин, Смит
Шарлотт Хорнетс: Болл - 30, Миллер - 26, Бриджес - 25, Нуппель - 19, Джеймс - 9, Колкбреннер - 9, Диабате - 8, Секстон - 6, Уильямс - 3, Грин, Коннотон, Манн, Салон
Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе 39 очков, три подбора и четыре ассиста. 40-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс, которому не хватило одного подбора до дабл-дабла, завершил встречу с 29 очками, девятью подборами и шестью ассистами.
