68 очков Леброна Джеймса и Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Шарлотт»

В ночь с 15 на 16 января мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Шарлотт Хорнетс». Гости выиграли встречу со счётом 135:117.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе 39 очков, три подбора и четыре ассиста. 40-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс, которому не хватило одного подбора до дабл-дабла, завершил встречу с 29 очками, девятью подборами и шестью ассистами.