АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
22:00 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 16 января

Евролига: расписание матчей на 16 января
Комментарии

В пятницу, 16 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание на 16 января (время — московское):

20:45. «Фенербахче» — «Валенсия»;
22:00. «АСВЕЛ» — «Хапоэль» Тель-Авив;
22:45. «Реал» Мадрид — «Барселона».

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Монако», на счету которого 15 побед и семь поражений. На второй строчке «Хапоэль» (14 побед и шесть поражений). Тройку сильнейших замыкает «Валенсия». В её активе 14 побед при семи поражениях.

