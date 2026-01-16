Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 16 января

Комментарии

В ночь с 15 на 16 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли девять матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 16 января:

«Орландо Мэджик» — «Мемфис Гриззлиз» — 118:111;
«Детройт Пистонс» — «Финикс Санз» — 108:105;
«Майами Хит» — «Бостон Селтикс» — 114:119;
«Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 91:111;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Милуоки Бакс» — 119:101;
«Даллас Маверикс» — «Юта Джаз» — 144:122;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Йорк Никс» — 126:113;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Атланта Хоукс» — 117:101;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 117:135.

Комментарии
