«Ти-Ди Гарден» в Бостоне несколько раз превращался из баскетбольной арены в хоккейную

Стадион «Ти-Ди Гарден» на протяжении нескольких дней неоднократно превращался из баскетбольной арены в хоккейную и обратно. Плотный график пришёлся на начало января, а 10 января на площадке в Бостоне и вовсе состоялись два матча за один день — сначала игра НБА, а затем встреча НХЛ.
Матчи в «Ти-Ди Гарден»
6 января:
3:30 мск — «Бостон Селтикс» — «Чикаго Буллз» (баскетбол).
8 января:
3:00 мск — «Бостон Селтикс» — «Денвер Наггетс» (баскетбол).
9 января:
3:00 мск — «Бостон Брюинз» — «Калгари Флэймз» (хоккей).
10 января:
3:00 мск — «Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс» (баскетбол);
21:00 мск — «Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (хоккей).
11 января:
4:00 мск — «Бостон Селтикс» — «Сан-Антонио Спёрс» (баскетбол).
Отметим, что похожие случаи на арене бывали и ранее.