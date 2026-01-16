Скидки
«Ти-Ди Гарден» в Бостоне несколько раз превращался из баскетбольной арены в хоккейную

Комментарии

Стадион «Ти-Ди Гарден» на протяжении нескольких дней неоднократно превращался из баскетбольной арены в хоккейную и обратно. Плотный график пришёлся на начало января, а 10 января на площадке в Бостоне и вовсе состоялись два матча за один день — сначала игра НБА, а затем встреча НХЛ.

Матчи в «Ти-Ди Гарден»
6 января:

3:30 мск — «Бостон Селтикс» — «Чикаго Буллз» (баскетбол).

8 января:

3:00 мск — «Бостон Селтикс» — «Денвер Наггетс» (баскетбол).

9 января:

3:00 мск — «Бостон Брюинз» — «Калгари Флэймз» (хоккей).

10 января:

3:00 мск — «Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс» (баскетбол);

21:00 мск — «Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (хоккей).

11 января:

4:00 мск — «Бостон Селтикс» — «Сан-Антонио Спёрс» (баскетбол).

Отметим, что похожие случаи на арене бывали и ранее.

