Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол

«Он ещё своё наберёт». Виталий Носов высказался о Егоре Дёмине

«Он ещё своё наберёт». Виталий Носов высказался о Егоре Дёмине
Комментарии

Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира Виталий Носов поделился мнением о разыгрывающем «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине.

«Он огромный молодец, здорово, что ему доверяет тренер играть в стартовой пятёрке. Дёмин замечательно играет, ему повезло с тренером, с командой, баскетболисты в команде собраны молодые, они перестраиваются. Он ещё своё наберёт», — приводит слова Носова Vprognoze.ru.

Дёмин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под восьмым номером. К настоящему моменту Егор принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 10,6 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,5 передачи.

Главные новости дня:

